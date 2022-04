Esperanza Gómez posó en la playa y usuarios dicen que el sol le absorbió las pompas

La modelo y actriz de contenidos para adultos Esperanza Gómez sigue siendo una de las mujeres que más pone a delirar a los hombres en Colombia por su espectacular figura y su espontaneidad a la hora de expresarse.

La mujer, que sabe que pone inquieto a más de uno, suele complacer el ojo de sus fanáticos con imágenes y sensuales videos que publica en sus cuentas de redes sociales, en las que deja claro que goza de una bella figura, admirada por muchos.

Por eso cada publicación que realiza no pasa desapercibida entre cientos de seguidores que le llenan de comentarios las fotografías y videos, admirando su espectacular figura y pidiéndole incluso más contenido para deleitar a sus enamorados.

Y una reciente publicación no fue la excepción, pues la actriz porno llamó la atención con una sencilla fotografía en la que aparece disfrutando de la playa.

Se trata de una imagen publicada el lunes en la cuenta de Instagram de la modelo en la que aparece posando de pie sobre la arena de la playa y de fondo se observa el mar. La mujer luce un diminuto bikini blanco que deja a la vista su figurón mientras se pasa una mano por su cabello suelto y mira a la cámara luciendo gafas de sol.

Los atributos de la apetecida modelo quedan a la vista siendo bastante admirados por seguidores que le dejaron comentarios delirando con sus curvas.

Sin embargo, hubo otros comentarios en los que otros seguidores detallaron que, posiblemente, la pose no le favoreció para mostrar sus verdaderos atributos, pues las pompas grandes que suelen verse en otras imágenes, en esta quedaron un poco opacadas.

Incluso, en la imagen, que fue compartida en otras cuentas de redes sociales, aparecen comentarios como: “el sol le chupó las nalgas”, “la pose no le favorece a su trasero”.

Sin embargo, esto no fue motivo para no admirar la belleza que caracteriza a la actriz para adultos que, sin duda, conserva un físico que muchas desean; por eso, en otros comentarios le escribieron destacando que "no le pasan los años", "es lo mejor que tiene Colombia" y "siempre hermosa y delirante".