Esposa de Will Smith confiesa que fue obligada a casarse con el actor

Hace poco se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Óscar, una gala que celebra la excelencia en los logros cinematográficos, y la cual va a quedar en la mente de muchas personas, debido al incidente que protagonizó Will Smith al abofetear al cómico Chris Rock, después de que este hiciera una broma a Jada Pinkett, sobre su cabello, hecho que lo molestó mucho.

Debido a esta situación, la academia se pronunció al respecto e informó cuál será el castigo para Will Smith: “La Academia de Cine de los Estados Unidos tomó la decisión de prohibir a Will Smith asistir a entregar de los Óscar por 10 años. Sumada a las determinaciones que previamente anunciaron la plataforma de Netflix y la productora Sony”.

Esta situación ha hecho que la relación de Jada y Will esté en el ojo del huracán y han revivido algunas declaraciones que la actriz hizo en su momento en las que aseguró que nunca quiso casarse con el actor.

Esas palabras la mujer las dijo hace algunos años, mientras estaba sentada junto a su esposo y su hija Willow. Allí aseguró que nunca aceptó tener la obligación de tener que formalizar su matrimonio y que no tenía ningún sentido haberse casado con Will Smith.

Así mismo, una fuente muy cercana a la actriz, se refirió hace poco sobre el actuar de su Will en los Óscar y dijo a la revista Us Weekly: "Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Ambos coinciden en que él reaccionó de forma exagerada".

También contó que Jada no está enojada con Will, pero que "desearía que no hubiera agredido físicamente" al comediante.