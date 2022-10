"Está como rico": Lina Tejeiro habla sin pelos en la lengua de su relación con Juan Duque

Lina Tejeiro habló por primera vez en una entrevista sobre su noviazgo con Juan Duque. Desde algunos meses la actriz rompió con todas las especulaciones de una supuesta relación al compartir mensajes y finalmente fotografías confirmando su relación.

Aunque se conoció que ambos artistas estaban saliendo y que ya entablaban una relación bastante seria, no se habían revelado los detalles de cómo se conocieron y cómo fue avanzando la relación.

“Yo lo había visto por redes sociales. Yo ya lo conocía por su página de chistes paisas. Lo tenía entre ojos. Dije uy está como rico. No seguía su perfil privado, pero sí lo había entrado a chismosear. Eso fue como el año pasado. Él tenía su pareja en ese momento. No me gusta meterme en problemas”. Manifestó inicialmente Lina Tejeiro.

La también creadora de contenido mencionó que vio a Juan Duque personalmente por primera vez en la celebración de los cumpleaños de Aida Victoria Merlano, donde los presentaron y charlaron. Meses después el cantante comenzó a seguir a Tejeiro en sus redes sociales.

“Después cada tiempo entraba a chismosear si me había seguido, toda ridícula. No me seguía y yo decía bueno debe ser que no soy su tipo. Nos presentaron esa noche del cumpleaños y no hablamos más. Como a los dos meses de ese cumpleaños me dio seguir, le di seguir, me contestaba las historias y yo también. Me dijo algo de un buso y yo toda coqueta, a la semana me pidió el número de WhatsApp”, dijo la actriz.

Luego de un tiempo, Lina Tejeiro confesó que Juan Duque le había pedido que fueran novios mientras ella se encontraba en una clínica donde manifestó: “Creo que llevamos como 15 días de novios. Duramos saliendo como dos meses, conociéndonos a ver si de pronto pasaba algo y ya hace 15 días en la clínica me dijo si queríamos ser novios”.

Durante la entrevista la actriz también mencionó que no hay nada de su pasado y que ya ha soltado todo lo que la atormentaba y que ahora está lista para un nuevo inicio, por lo que se tomó el tiempo para entender lo que había vivido en sus anteriores relaciones.

Finalizando, Tejeiro incluso habló la relación que había tenido con Sebastián Vega: “Sebastián para mí es un hombre muy guapo. Nos reíamos mucho. Nos caíamos muy bien. Primero fuimos amigos y después surgió el noviazgo. Fuimos novios tres años y terminamos”.

Actualmente la actriz disfruta de una muy romántica relación con el cantante Juan Duque y no dudan en demostrarse todo el amor que se tienen y lo entusiasmados que están por que la relación funcione.

