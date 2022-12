Esta fue la NOVIA que tuvo Angelina Jolie hace más de 20 años

Desde un principio, Angelina Jolie reveló ser bisexual. Y aunque sus relaciones más conocidas fueron con hombres, también tuvo oportunidad de dejarse caer en brazos de una mujer.

Publicidad

De hecho, tuvo una relación muy fuerte con Jenny Shimizu, una actriz y modelo estadounidense a quien conoció durante el rodaje de la película ‘Fire fox’, hace 23 años.

Publicidad

“Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no lo hubiera hecho con mi esposo. Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, dijo Jolie al diario británico Daily Mail.

Publicidad

Te puede interesar: ESPELUZNANTE transformación de la "Angelina Jolie" iraní

Por su parte, Shimizu ha dicho que “fue relación maravillosa” y que perduró en el tiempo. Sin embargo, tras chismes y especulaciones, su relación terminó. Tiempo después, Angelina se enamoró de Billy Bob Thornton con quien mantuvo un matrimonio de tres años hasta el año 2000.

Publicidad

Estas son las fotos de Angelina Jolie en 1996 mientras grababa con Jenny Shimizu:

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad