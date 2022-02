Hace algún tiempo surgió un fuerte rumor de que la cantante paisa Karol G y James Rodríguez estarían comenzando una relación amorosa; sin embargo, esa información nunca fue confirmada por ninguno de los dos involucrados.

Los comentarios de las personas al respecto aumentaban cada vez más cuando el futbolista apareció en sus redes sociales con un tremendo cambio de look, ya que se tinturó su cabello y nada más ni nada menos que con el mismo tono que usa la artista, y hasta lo llegaron a comparar con Karol G.

El tema quedó en el pasado y nadie más volvió a hablar sobre la posible relación, hasta que hace poco una persona se comunicó con una página de chismes y confirmó esta información.

En la imagen que ya se volvió viral se alcanza a leer: "Re confirmado lo de Karol G con James... Es amigo de un integrante de la Selección Colombia que es muy amigo de James, y él le dijo que si, que están juntos hace meses. Cuando se pintó el pelo azul ya andaban. Que han viajado juntos, que estuvieron en Medellín juntos y que se encierran días".

Así mismo en el chat la persona que segura que ellos están juntos dice que la información se la dio una persona del cuerpo técnico de la Selección.

Como era de esperarse la posible relación entre Karol G y James Rodríguez levantó miles de comentarios entre los seguidores de ambos.

"Huy eso no cuadra ni con pegante", "Queeee?? Sii es así pa’ mi Karol G pierde como nivel", "Que va, no creo!!", "Yo pense Que andaba con FEID!", "Ayyyy divinos !!!! Me gusta esa parejita", "Que pareja más dispareja", y muchos más mensajes han llegado a la publicación.