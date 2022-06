Luego de que su historia de amor con la cantante Belinda terminara en escándalo, por una serie de eventos infortunados; el cantante de música regional mexicana Christian Nodal fue visto hace unas semanas con la cantante argentina Cazzu, tomados de la mano en Guatemala , y días después fue captado por un fan, dándole un beso a la artista antes de subirse al escenario.

El video se hizo viral, y como era de esperarse los rumores de que Nodal podría estar sacando definitivamente de su corazón a Belinda empezaron a tomar más fuerza. Sin embargo, hasta entonces ni él, ni la argentina han salido a confirmar que están iniciando una relación.

No obstante, una fuente cercana al intérprete de canciones como 'ya no somos ni seremos', 'Aquí abajo', y ' No te contaron mal', habló con la revista People en Español, y dijo que efectivamente Cazzu y Nodal "Están Juntos".

De esta manera entonces Nodal le estaría dando cierre a una de las etapas más bonitas pero también más sufridas de su vida, pues pese a todo lo que ocurrió en los últimos meses con la mamá de la cantante, no podemos olvidar que Christian en varias ocasiones manifestó que Belinda era el amor de su vida, y que deseaba que siempre estuviera bien.

Cazzu por su parte hace poco estuvo en una entrevista con la emisora ExaFM y cuando le hablaron de amor dijo que prefería escribir sobre él, en vez de vivirlo. Sin embargo todo parece indicar que fue una respuesta para despistar, pues lo cierto es que en el video que se filtró, ella se veía muy a gusto acompañando al cantante.