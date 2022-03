Ester Expósito paraliza las redes con un pequeño top negro con aberturas en su pecho

Ester Expósito está sin duda en el top de talentos revelación más sexys y guapas de los últimos tiempos. La joven española de 22 años, supo hacerse un espacio en la mente de todos tras su aparición en la exitosa serie de Netflix 'Élite', donde interpretaba a 'la marquesita'.

Desde entonces la mujer empezó a ganar millones de seguidores que suspiran con cada una de sus publicaciones en redes sociales. Esta vez fue por un carrusel de fotos en las que Ester aparece usando un pequeño top color negro con algunas aberturas en la mitad del pecho y en los costados, que puso a volar la imaginación de muchos.

En una de las fotos, en la que Ester además del top, también está usando una especie de pañoleta en su cabeza, se puede observar el piercing que la actriz se hizo en el ombligo.

Como era de esperarse, los comentarios llenos de halagos en la publicación de Ester llovieron. Sin embargo llamaron la atención algunos que contenían un poco de humor como el de un usuario identificado como @andergmelo.

"No dejes me gusta en esta publicación, Ester no los ve, pero tu novia si 🔥🔥🔥" comentó el usuario.

Cabe destacar que la joven se ve mejor que nunca, y es que al parecer estrenar nuevo amor le sienta muy bien. Pues luego de dar por finalizada su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer, Ester decidió darse una nueva oportunidad con un hombre llamado Nicolás Furtado, quien es 12 años mayor que ella y también se dedica a la actuación.

