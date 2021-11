Sara Uribe compartió en su cuenta de Instagram algunas historias en las que dejó claro que no quiere que la relacionen más con su expareja, Fredy Guarín, además explicó que pese a los errores cometidos, ya saldó todo.

“Sí, yo me metí con una persona…. Yo lo acepto, yo pedí perdón, yo pagué mis consecuencias. Está hecho. Pero yo nunca me le he quedado con un peso a nadie”, señaló.

Aunque la también modelo señaló que dio todo en la relación, al punto de tener un hijo, refiriéndose a su expareja el futbolista, eso quedó en el pasado y ahora está enfocada en su empresa y sus colaboradores.

Sara además reflexionó acerca de la importancia de la lealtad y el respeto en las relaciones de pareja, amigos y familiares, sacándole los 'trapitos' al sol a más de uno, e incluso aseguró que está feliz con su amor verdadero, Jacobo, su hijo, por lo que no desea que le mencionen más su pasado.