¿Estrategia de Marketing? Seguidores de Yeferson Cossio creen que su ruptura fue planeada

Desde que el creador de contenido Yeferson Cossio anunció su ruptura con la bellísima modelo Jenn Muriel, en diciembre del año ´pasado, cada paso tanto de él como de ella, han sido blanco de críticas. En ese entonces, Cossio compartió un video con todos sus seguidores en el que argumentaba que el motivo por el cual no seguían con Jenn giraba en torno a sus objetivos de vida que al parecer apuntaban hacia caminos diferentes.

Sin embargo todo empezó a pasar de claro a oscuro, cuando el influencer fue visto besándose con Aida Victoria Merlano, y después con Jenn en Guatapé. Las criticas y juzgamientos empezaron a lloverles a los tres implicados en sus redes sociales por lo que Jennifer no tuvo más escapatoria que salir y hablar sobre el tema.

“La verdad la pensé demasiado para venirles hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal. Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes. Mi personalidad es muy tranquila, muy calmada, a mí no me gustan ni los chismes ni andar de ‘showcitos’ en ‘showcitos’, o hablar mal de otras personas” explicó Muriel a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Más tarde se dió a conocer que todo entre Yefferson y Aida había terminado, y desde entonces todo parece haber regresado a la normalidad; Pues todo indica que Cossio estaba con Jennifer en el concierto de Greeicy y Mike Bahía en Medellín , en el que también estuvo presente Merlano, quien no se aguantó los comentarios de la gente y al día siguiente a través de sus historias de Instagram se desahogó diciendo que las cosas con el influencer habían terminado muy bien, por lo que su presencia en el evento no le había afectado.

Este fin de semana, el creador de contenido realizó un evento al que llam´ó 'A todo sí' para realizar el lanzamiento de su nueva cerveza, ahí estuvo con Jenn Muriel y su familia; y para dejar registro de la buena noche que pasó compartió en su instagram un carrusel de fotos que iniciaba con una en la que aparece junto a su novia al parecer muy felices.

Dicha publicación ha desatado el rumor entre los seguidores que todo lo que ha venido sucediendo desde diciembre, es una estrategia de marketing que si bien, les ha funcionado a la perfección pues han logrado ser el foco de atención, lo cual les ayudaría a impulsar todos sus proyectos. Además, también se dice que es posible que hasta lo sucedido con Aida Merlano, pudo haber sido planeado para ponerle un poco de 'drama' al asunto y de esta manera lograr llamar más la atención.

"Y entonces el man hizo el marketing pa’ sacar su marca de frias?", "Ahora entiendo todo...","No que habían terminado", fueron algunos de los comentarios que le escribieron los seguidores a Cossio.

Lo cierto es que rupturas en redes vemos, estrategias no sabemos.