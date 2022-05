Evaluna Montaner celebró su primer Día de la Madre de una manera muy especial

Evaluna Montaner no se cambia por nadie, pues a pocos días del nacimiento de su hija 'Índigo', pudo celebrar su primer día de la madre acompañada no sólo de su esposo Camilo Echeverry sino de toda su familia.

Desde que Evaluna inició su carrera como cantante, siempre manifestó en sus entrevistas que el mayor sueño de su vida era ser mamá, por ende ahora que ese sueño se hizo realidad, la joven de 24 años lo está disfrutando al máximo, a tal punto que ya no mantiene tan activa en redes sociales como solía hacerlo antes.

Sin embargo, una celebración tan importante y significativa para ella como es el Día de la Madre, no podía pasar desapercibida, por lo que la menor de los Montaner se 'emperifolló' como la ocasión lo ameritaba y compartió una foto en sus historias de Instagram . Ahí, la madre de Índigo aparecía usando una camisa blanca de botones, varios collares dorados, su cabello recogido en una cola de caballo y maquillaje no muy recargado.

Captura de pantalla: Instagram Evaluna

Para la celebración preparó una torta que Camilo presumió en sus historias, que estaba tan exquisita como las famosas galletas que la artista suele preparar. Así mismo vale destacar que la joven estuvo muy felicitada por parte de su madre Marlene Salomé, su padre y por supuesto por Camilo, quien enterneció a toda 'La tribu' con un video de Evaluna bailando en traje de baño cuando estaba pequeña.

"Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES @evaluna ! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! Aprendo de ti a diario!! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja" escribió el cantante colombiano, adjunto al clip.

La publicación logró su cometido y removió muchas fibras en Evaluna quién de inmediato le respondió a su esposo: "😭😭😭😭te amo tanto. Gracias mi amor!! No quisiera estar viviendo este sueño de otra manera. Eres el mejor compañero! 💚💚💚".