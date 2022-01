Fans hicieron un año viejo inspirado en Yina Calderón y lograron llamar su atención

Yina Calderón volvió a tomarse las redes sociales , esta vez, de una manera diferente y que no la involucra directamente con las escenas particulares que suele protagonizar en fiestas de electrónica ni mucho menos para anunciar que se hizo otro tatuaje en su rostro.

Fruto de las vísperas del 2021, seguidores de la empresaria le hicieron un particular año viejo inspirado en ella, lográndose robar las miradas de miles de internautas al viralizarse y que terminó llegando a los ojos de la joven opita.

Tal como se aprecia en la fotografía difundida, se puede ver al monigote, sentando en una silla y cruzado de piernas esperando el nuevo año; sin embargo, lo que más llamó la atención es que el muñeco sostiene una lata de cerveza.

Además, al año viejo creado en honor a Calderón, también le pusieron un adorno en la cabeza haciendo alusión al color de cabello que tiene la influenciadora y, para rematar, le pegaron una foto de su cara con su actual look.

Luego, en el momento menos pensado, Yina compartió en su perfil de Instagram la instantánea del muñeco y reaccionó diciendo lo siguiente: "Me mandaron esto 😂😂😂 me hicieron año viejo jajajajajajjajaj se lo mandan como es 😂😂", demostrando que no lo tomó a mal.

Pese a que ella misma lo divulgó, con el pasar de las horas borró la publicación. No obstante, internautas alcanzaron a tomar captura de pantalla al post para volverlo a subir en diferentes páginas, desatando risas entre algunos usuarios que no habían visto al muñeco de año viejo de Yina Calderón.