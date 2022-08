Filtran video de James Rodríguez 'entonadito' y cantando a 'grito herido' tema de Diomedes Díaz

A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que se ve James Rodríguez cantando a todo 'pulmón' la recordada canción de Diomedes Díaz ‘Me deja el avión’; en la grabación el futbolista estaría con unos 'traguitos' en la cabeza y con buena compañía.

Aunque varios de los internautas relacionaron el supuesto "despecho" de Rodríguez con el reciente anuncio de matrimonio de su expareja, la modelo y empresaria, Daniela Ospina, con quien tuvo a su hija Salomé, lo cierto es que la grabación sería de meses atrás.

En las imágenes se observa al cucuteño junto a David Ospina y Camilo Zúñiga coreando la popular canción del 'Cacique de la Junta'.

“Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”, se escucha en el video que desató polémica en redes sociales y un sin número de comentarios al respecto.

Vale la pena mencionar que Daniela Ospina y James Rodríguez guardan una estrecha relación aun después de su ruptura, y aunque para muchos la noticia del compromiso de la empresaria con el venezolano Gabriel Coronel fue algo "apresurada", la pareja se ha dejado ver muy enamorada y segura de dar el siguiente paso.

"Jajajaja ahora no pueden salir a tomar y cantar una canción porque ya es por la ex", "Obvio ella tiene estabilidad, él va de novia en novia", "Ay ombe ya tiene hasta otro bebé y ustedes piensan que el hombre este despechao todavia", "Ahora no puede cantar un vallenatico", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @notifamosos.

