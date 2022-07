Foto: Fredy Guarín le propone matrimonio a su novia con particular mensaje

Desde que Fredy Guarín terminó su relación amorosa con Sara Uribe , no se le había conocido una pareja hasta hace poco, cuando compartió la noticia con sus millones de seguidores por medio de las redes sociales.

Para nadie es un secreto que el exfutbolista es muy reservado con su vida privada, sin embargo, sorprendió a sus fans en Instagram al compartir una foto de su actual pareja, la veterinaria monteriana Pauleth Pastrana, en la que le pidió matrimonio.

Publicidad

Junto a una imagen en la que está la mujer recogiendo una cosecha, el deportista escribió: "¡Buenos días mundo! ¿@paulethpastrana te quieres casar conmigo?", junto a algunos emojis de caras con corazones.

La veterinaria no dudó en responder a la publicación de su pareja y le dedicó unas tiernas palabras: "Cada día le doy gracias al Señor por ponerte en mi vida, por permitirme conocerte y por darme este corazón que solo sabe amarte. Te amo, mi amor. SÍÍÍÍÍÍÍÍ Y MUCHAS VECES SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ. El plan de Dios es perfecto, muero de la felicidad. Hasta viejitos".

De esta manera, se confirmaría que Fredy y Pauleth Pastrana comenzarían con los preparativos para su boda soñada.

Como era de esperarse, la publicación de Fredy se viralizó y miles de internautas opinaron al respecto: "es mejor que se queden así el matrimonio es algo serio .no es un juego. y tú eres muy inestable. 👏👏👏", "Ya vi el anillo en la mata de cebolla jejejeje se nos casa el guaro! Esooo👏", "Amor ..mientras aparece otra", "Con la trayectoria de mujeres abandonadas y hijos sin padre yo le dira nooooo mijo", y muchos más.

Publicidad

Recordemos que Fredy Guarín duró algún tiempo con Sara Uribe, con quien tuvo un hijo llamado Jacobo.

Publicidad

Hace algunos días, los seguidores de la modelo le preguntaron qué opinaba sobre que su hijo compartiera con la novia de su expareja, algo que ella no dudó en responder: "Todo es un proceso, primero hay que sanar el corazón y, segundo, entender que los hijos no son los responsables de nuestros actos… que los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones; así que el amor es la base fundamental de todo y que el mundo necesita más amor... ... que nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana nos pregunten: ‘oye ¿tú por qué no me dejaste compartir con mi papá?’ Pilas, no caigan en ese error".