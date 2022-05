Fotos: gemelas de Adriana Lucía enamoran a internautas con su belleza única

La cantante Adriana Lucía dio a luz el pasado 11 de enero a sus gemelas Carlota y Simona, quienes nacieron prematuras, por ese motivo estuvieron internadas algunos días en la clínica.

Pasado ese tiempo, la artista pudo ir a casa con sus pequeñas y comenzar a disfrutar de las aventuras que se venían de la mano de las nuevas integrantes de la familia.

Adriana Lucía es muy activa en sus redes sociales , por ese motivo comparte su alegría con sus millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram .

Hace poco, la cantante compartió una serie de fotos en las que muestra cada detalle de los hermosos rostros Carlota y Simona. Sin lugar a dudas unas gemelas bellísimas quienes se han robado las miradas de miles de personas.

Allí se puede ver que las hermanitas disfrutaban de un día de baño, por ese motivo su mamá, Adriana Lucía quiso hacer una sesión de fotos para mostrar los tremendos ojos que tienen las bebés.

Las gemelas son tan iguales que se llega a complicar en las redes sociales poder diferenciar quién es quién, algo que seguramente a la artista no le pasa.

Hasta el momento su publicación tiene más de 100 mil me gusta y miles de comentarios como: "Ay por Dioooos Adri", "yyyyyy pero qué bellezas. muero de puro amor 😍", "Los ojos, los cachetes 🫠❤️", "Dios miooooooooooo no no noooooooooooo me las quiero comerrrrr", y muchos más.