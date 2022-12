Fotos: ¡Wow! Así luce la primera modelo ‘CURVY’ de Victoria's Secret

La modelo Lorena Durán es el primer ángel ‘curvy’ de la marca de lencería Victoria's Secret. La joven española llega después de la tormenta que se desató cuando la marca anunció que Barbara Palvin sería su nuevo ángel, en la categoría ‘Plus Size’ o tallas grandes.

La polémica nació porque Palvin está lejos de representar a las mujeres ‘Plus Size’, pues la modelo húngara pesa a penas 55 kilos y es talla 2. Después de estar en el ojo del huracán en Twitter, la modelo se refirió al tema diciendo “La verdad es que no estoy tan delgada como cuando tenía 18 años, pero no me considero gorda”.

A raíz de la discusión, la marca de lencería se enfrentó a una de las crisis financieras más graves de su historia. Al parecer, muchas mujeres no se sienten identificadas con la imagen que proyecta Victoria Secret.

Ante todas estas complicaciones, la marca estadounidense presentó a Durán, que a sus 25 años se convierte en la primera mujer de sus medidas en representar a la marca. La española, nacida en Sevilla, es talla 42 y sus medidas son 95-70-115.

Cabe recordar que, la talla 42 es la más grande encontrada en las tiendas ‘Fast Fashion’ y que Victoria Secret estaba lejos de representar mujeres de tales dimensiones en sus pasarelas, pues en sus 20 años de trayectoria se había caracterizado por presentar mujeres mucho más altas que el promedio de las tallas más pequeñas.

