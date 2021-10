Gabriela Spanic se declara frígida y confesó otras intimidades: “de nuevo virgen”

La actriz venezolana Gabriela Spanic se encuentra en el centro de atención de sus seguidores luego de que revelara íntimos detalles de su vida que, incluso, fueron catalogados como sorpresivos.

Las declaraciones de ‘La usurpadora’, como también es conocida por su exitoso papel, se dieron en medio de un diálogo con sus compañeras del reality ‘La casa de los famosos’.

En medio de una conversación casual, Spanic comenzó a contar detalles de su vida íntima y habló sobre el sexo, que no tiene hace un buen tiempo.

Sin algún tapujo la actriz venezolana reveló ante sus compañeras Manelyk González, Cristina Eustace y Verónica Montes, y otras participantes que no tiene relaciones sexuales hace más de dos años.

“Chicas, yo tengo 48 años y tengo más de dos años que no hago cosas”, contó.

De igual forma, con humor dijo que hasta se puede considerar de nuevo virgen: “Ya soy virgen de nuevo. Dos años o más, ya ni me acuerdo, no soy así”.

Gabriela Spanic incluso dijo que cree que ya es frígida; sin embargo, aseguró que es un tema que no le afecta ni le preocupa.

También habló sobre su idea de hombre perfecto en la cama, contando que le gustan grandes.

“Enorme, espaldote, que yo me le cuelgue como chango. Me encanta un hombre altísimo, que me haga sentir la ‘Mujer Araña’ y me trepe en las paredes”, dijo la actriz.

Contó que este tipo de tema también los comenta con su único hijo quien, aunque aseguró que es celoso, es consciente que en algún momento ella va a rehacer su vida, si llega el hombre indicado.

Tras la reacción de sorpresa por parte de algunos de sus compañeros de reality, Gabriela Spanic dijo que su forma de ser siempre ha sido transparente y fresca, por lo que habla sin pelos en la lengua de cualquier tema.