Greeicy aclara que bromea con las cosas que le dice a su hijo y que ama con locura a su pequeño Kai

Greeicy Rendón es una artista famosa no solo en Colombia sino a nivel internacional y quien se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus fans y colegas.

La cantante suele ser muy activa en sus redes sociales, sin embargo, desde que dio a luz hace algunos días a su hijo Kai, ella ha preferido estar un poco alejada de ellas para concentrarse en la crianza de su primogénito.

A pesar de esto, Greeicy ha compartido uno que otro video y fotos junto a Kai y allí ha dicho algunas cosas con las cuales los internautas la han juzgado y han dicho que ella no quiere a su hijo.

Recordemos que en su primera aparición ella dijo: "¿Cómo creen que me siento en este momento de mi vida?", y más adelante, con cara de preocupación, comentó: "En un callejón sin salida, ¿por qué... Ah bebé?. Es en serio... Un callejón de amor, precioso, un callejón de cosas maravillosas... pero sin salida".

Por ese motivo, en un reciente video, Greeicy Rendón aclaró que reconoce que es algo brusca al hablarle a su hijo, pero que lo ama con locura.

Allí se puede ver que le habla a su bebé mientras él está costado en la cama: "Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que no quiero... yo amo a mi bebé, sino que él sabe que... Yo tengo una mamá brusquita... La gente dice que yo no lo quiero, la gente no sabe que nos amamos...".

Varios internautas aprovecharon para hablar al respecto y sin importar las palabras de Greeicy, la siguieron criticando: "Solamente tu actitud corporal demuestra tu molestia para alimentarlo. Eso lo siente tu bebé. Dedícale tiempo a él, no a las redes", "Vivan y dejen vivir, no criticar es la solución", "Me aterra pensar cuando le cambias el pañal, que no le diras, que pánico....", "Cuando eres mamá muchas veces tu temperamento debes moldear y si eres brusca como lo dejas claro ,con tu bebe estas muy mal..."