Greeicy enamora a internautas por su forma de enseñarle a Kai la paciencia

Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres hace algunos meses y desde ese mismo instante han mantenido al tanto a sus millones de seguidores en las redes sociales sobre el crecimiento de su pequeño hijo Kai.

Aunque ambos decidieron no mostrar por el momento el rostro de su bebé, si han compartido varias fotos y videos cuidando de mostrar algunos detalles, pero enseñando como les va con su paternidad.

Por ese motivo, hace poco la cantante caleña decidió grabar un tierno video junto a su hijo con el cual logró robarse las miradas y aplausos de sus fans en diferentes partes del mundo, ya que allí se le veía enseñándole a su hijo el tema de la paciencia.

En la filmación solo se ve a Greeicy mientras atiende a su pequeño, pero cuando hace todo esto le va diciendo: "En ti veo reflejado algo que yo no tengo y es que yo no soy paciente, entonces vamos a trabajar la paciencia juntos. Yo ya sé que tú te quieres acostar, pero hay un protocolo. Hay que poner la pijama porque o si no nos da frío, hay que lavar esa cola... Todo tiene su proceso, nada llega porque ya, ya, no".

Luego, la cantante aseguró que a ella le tocó aprender la paciencia en edad adulta y le parece muy lindo que su hijo desde pequeño pueda aprender sobre el tema: "Yo no lo tenía y me tocó aprenderlo ya grande, entonces es chévere que usted desde ya empiece a aprenderlo".

Recordemos que hace algún tiempo se supo que ni Greeicy ni Mike Bahía tenían en sus planes ser padres, pero cuando se enteraron que estaban esperando un hijo, su mentalidad les cambió y ahora disfrutan de una de las mejores etapas en la vida de las personas que desean tener hijos.

