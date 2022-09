Gregorio Pernía hace reír a jurados de reality al intentar hablar en inglés

El actor colombiano Gregorio Pernía, quien actualmente está participando en el programa de cocina 'Top Chef', el cual es producido por una reconocida cadena internacional, ha causado una oleada de burlas al dejar en evidencia la poca habilidad que tiene para hablar otro idioma.

Lo que sucedió, es que el jurado del programa lo llamó al frente para que presentara su preparación y este con el fin de impresionar a uno de los chefs, empezó a pronunciar algunas palabras en inglés.

Lo que el actor no se esperaba era que otro de los jurados le pidiera que presentara todo el plato hablando únicamente en este idioma, cosa que lo puso en aprietos.

Sin embargo, Pernía , quien es un tipo carismático, al que se nota poco le importa hacer el ridículo cuando de divertirse se trata, le puso toda la actitud al asunto y trató de cumplir con la consigna, haciendo uso del escaso vocabulario que tenía.

El hecho no sólo le causó mucha risa a los jurados del programa que lo miraban fijamente, sino también a la presentadora del reality y sus compañeros participantes.

El momento fue tan gracioso, que el actor no dudó en compartirlo en su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad compuesta por casi siete millones de seguidores, que se tomaron el episodio con mucha gracia y lo halagaron por asumir los retos que le pone la vida con mucha actitud.

“Él me define en inglés”, “Me encanta tu personalidad”, “Este Gregorio nos hace el día”, “Yo me apunto”, “Las mismas clases que da mi papá con unos tragos”, “Yo me apunto. Cundo empiezan las clases”. Fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores del actor en su publicación.

