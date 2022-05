Hassam sacó la bandera blanca y felicitó a su ex en el Día de la Madre

Luego del "rifirrafe" a través de redes sociales entre el reconocido comediante colombiano Gerly Hassam y su exesposa Tatiana Orozco, quien hace algún tiempo le tiró algunas indirectas a través de su cuenta de Twitter por la rapidez con la que supuestamente él había vuelto a rehacer su vida sentimental; todo parece indicar que Hassam quiere llevar la 'fiesta' de su separación en paz, y este pasado 8 de Mayo, 'Día de la Madre' aprovechó la ocasión para sacar su bandera blanca y felicitarla.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que posteó una foto de su madre Lucia, quien falleció hace casi ya un año, de cáncer; y otra de en la que aparece su exesposa junto a él y sus hijas en Disney , el comediante felicitó a todas las madres, y de paso a Tatiana quien fue la que le permitió obtener el título de papá.

“Hoy mis dos princesas, Mary y Tutty, que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá. Feliz día Tata y feliz día a todas las mamitas que lean este mensaje”, escribió el hombre, quien no obtuvo ninguna respuesta a cambio por parte de la mamá de sus hijos, quién en este día manifestó en su cuenta de Twitter que le hubiese gustado estar con sus hijas disfrutando de la playa.