Hermana de J Balvin confiesa que sufrió bullying

Carolina Osorio, la hermana del reconocido cantante colombiano J Balvin, se robó la atención de todos sus seguidores al revelar una historia de su infancia que a muchos les costaría creer. A través de su cuenta de Instagram, la mujer, quien cuenta con una comunidad de 386 mil personas que siguen sus pasos, confesó que durante su etapa escolar sufrió de Bullying y pese a que ya ha pasado mucho tiempo, ese episodio le dejó muchas secuelas.

Para empezar, la mujer relató que solía ser una "persona demasiado introvertida y con muchísimos complejos" En el colegio le hacían muchísimo bullying por un problema que tenía en la mandíbula"; lo cual confiesa la marcó demasiado en ese momento, pues le generó muchísimas inseguridades.

“Yo prefería no mostrarme por miedo, pena al qué dirán y porque prefería no mostrar algo que yo no era o que me dieran importancia solo por ser hermana de alguien. Quería ser totalmente yo. En un mundo muchas veces difícil de llevar, por tantas presiones en todos los ámbitos, he pasado por depresiones y por una vida de caídas y levantadas, con problemas, igual que todos. Gracias a Dios, con el apoyo de los que amo”, detalló Carolina Osorio, quien aclaró que compartía su historia no porque quisiera llamar la atención, o creyera que su vida es muy interesante, sino porque consideraba que quizá ese capítulo de su vida podía ayudar a alguien que se estuviera enfrentando a lo mismo o algo parecido.

"Hasta el día de hoy, he estado trabajando en mí con psicólogo, medicamentos y hecho todo lo que me ha podido ayudar a ser una mejor persona cada día, creyendo mucho en mí (...) Créanme que uno puede cambiar, y la mejor manera de uno estar en paz es ser leal a tu esencia, sin miedo a nada. Y aunque aún me falta un montón, no le pienso parar”. puntualizó.

La confesión de la joven de 28 años dejó sorprendido a mas de uno, pues muchos creerían que ser hermana de una figura tan importante como lo es J Balvin, la excluye de tener problemas en su vida; sin mebargo, con su relato demostró todo lo contrario, pues ella es un ser humano de carne y hueso como todos los que habitan este planeta.