Hermana de Yina Calderón se sometió a una cirugía para bajar de peso, le valió una millonada

Juliana Calderón es una reconocida empresaria de keratinas y es la hermana de la influencer Yina Calderón , quienes por medio de sus redes sociales suelen compartir fotos y videos de su vida personal y de sus emprendimientos con los productos para el cabello y las fajas de yeso respectivamente.

Para nadie es un secreto que Yina se ha sometido a varias cirugías estéticas para poder cumplir su sueño de ser la barbie colombiana, hasta se llegó a quitar una costilla para que su cintura quedara aún más marcada.

Ahora, la noticia es que Juliana Calderón también decidió pasar por el quirófano para realizarse una operación y así ser un poco más delgada. Por medio de su Instagram , la empresaria contó el procedimiento que se mandó a realizar y además reveló cuánto le valió.

En un video Juliana dice: "Me operé, la gente dirá 'qué te operaste, si tú tienes muchas lipos, muchas bichectomías, muchas cosas', no me operé nada de eso, me hice una manga gástrica", en ese momento la joven muestra su estómago inflamado. "Tome la decisión porque yo no soy juiciosa con fajas, ni con la alimentación, no soy juiciosa con nada, mi hermana me ha regalado miles de fajas y nunca me he puesto una".

Así mismo, la empresaria aprovechó para contar que ha sido una operación bastante dolorosa a su parecer: "Ha sido muy duro, es una cirugía muy dura, para el que se la vaya a hacer es muy dura... Me dejaron hospitalizada, porque de todas las cirugías que me he hecho, se los puedo asegurar que esta es la cirugía más dolorosa que he tenido en mi vida, pensé que era la más suavecita que iba a ser, pero no".

Para finalizar, la joven reveló cuanto le valió realizarse la cirugía en una clínica privada: "Mucha gente se inventa cosas como que me adelgazó tal producto, yo si quiero contarles la realidad, me hice la manga gástrica, me valió $18 millones de pesos".

La filmación fue rescatada por la cuenta de Rechismes, y allí miles de internautas han opinado al respecto: "Al menos no salió a decir que fueron unas pastillas como otros “influenciadores”", "Igual, sino se cuida, pierde esa platica y ese dolor 🥵", "La única que acepta que por más lipos que se haga, si no se ajuicia con la comida. Ojalá le ayude a solucionar su tema con el peso.", y muchos comentarios más.