Hermano de Sara Uribe reveló que le echaron escopolamina y lo robaron en Medellín

Thomás Uribe, el hermano de la reconocida empresaria Sara Uribe , reveló que fue víctima de robo en el Parque Lleras de Medellín cuando se encontraba departiendo con un grupo de amigos.

Al parecer, les echaron escopolamina y los despojaron de sus pertenencias. El joven relató lo sucedido en redes sociales e hizo un llamado a quienes lo siguen para que tengan cuidado.

"Esto lo cuento para que muchos de ustedes tengan mucha precaución, no salgan solos, no le reciban nada a nadie. Cuídense mucho. Tengan mucho cuidado en el Parque Lleras del Poblado se los digo de corazón. El día viernes me escopolaminaron a mí y a todos mis amigos, nos robaron todo. Gracias a Dios nos pudimos escapar, no sé cómo, pero Dios es muy grande. No estaría contando la historia, nos querían matar", escribió Thomás Uribe.

El hermano de Sara Uribe se dejó ver en una publicación con heridas en el labio y la nariz. Aún se desconoce qué sucedió exactamente, pero la modelo también se pronunció en redes sociales rechazando los sucedido.

Publicidad



"Es muy triste que esto esté pasando eso en nuestra ciudad y más que no tengamos seguridad a la hora de compartir con nuestros amigos un rato agradable", dijo Sara.