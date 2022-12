Hijas de Vanessa de la Torre JUEGAN a casarla una y otra vez con su esposo

La presentadora de Noticias Caracol Vanessa de la Torre está casada con el también periodista Diego Santos y tienen dos hermosas hijas, Carlota y Raquel.

La familia siempre comparte sus más lindas anécdotas en sus redes sociales. Incluso, las niñas también se han ido convirtiendo, poco a poco,en pequeñas influencers.

Publicidad

Como en cualquier familiaque consiste en

vestir a sus padres para que se casen una y otra vez.

Te puede interesar: Le robaron la 'COCA' del almuerzo en TransMilenio y Vanessa de la Torre lo ayudó

Al parecer, según relatan los padres, las niñas hacen todos los preparativos para que la ‘boda’ sea siempre un éxito.

“No sé cuántas veces me vayan a pedir mis hijas que me case, así que les sigo haciendo caso. Esto es un sábado cualquiera a las 8am. Dejaron todo listo desde el día anterior y escogieron las pintas de todos. Mi vestido azul me pareció bastante matrimonial. Gracias”, escribió la presentadora en la publicación.

Publicidad

Publicidad

El video tiene más de 40 mil reproducciones en la cuenta de Instagram de la presentadora.