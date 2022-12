Imitador de John Lennon casi mata de RISA a Amparo Grisales con su mal inglés

Un imitador de 'John Lennon' pisó el escenario de Yo Me Llamo, pero desde que dijo la primera palabra en inglés hizo estallar de risa al público.

El joven cantó 'Stand by me', pero su inglés fue tan regular que se llevó tres botones rojos del jurado calificador.

Amparo Grisales intentó corregirle la forma de decir 'My name is', pero el participante no logró hacerlo correctamente.

Reviva la graciosa presentación

