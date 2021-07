Jessi Uribe se burló de la vidente que dijo que él dejaría a Paola Jara para irse con otra

Jessi Uribe decidió pronunciarse en sus redes sociales para burlarse de la vidente Lilian Estrada, quien expresó en entrevista con KienyKe que su relación con Paola Jara no iba a durar más de dos años.

Pues según dijo la mujer, la falta de amor y compresión serían algunos de los factores por los que la pareja en menos de 24 meses terminarían su relación.

Pero eso no fue todo, Lilian manifestó que Jessi Uribe conseguiría otra mujer con lo que si se quedaría permanentemente y hasta tendría dos hijos.

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina y en dos años los veo separados. No les he visto nunca futuro, pero no les veo futuro en el amor, entrega total y comprensión, eso se termina”, dijo.

Ante lo dicho por la mujer, el cantante de música popular decidió pronunciarse a través de redes sociales, y burlarse de lo que dijo, pues asegura que lo suyo con Paola es para siempre.

“Primero que no durábamos mucho, ya van dos años y como nos les funcionó, ahora que nos casamos y que en dos años todo se acaba”, expresó.

Pero eso no fue todo, el artista aprovechó para pedirle a la vidente que si por favor le daba el número de la lotería o el chance, para hacerlo, pues así como predice, quizás se lo gana.

“Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o aunque sea el chance de mañana, pa' ver si le agarramos así sea una patica”, escribió en la publicación.