Jessica Cediel confesó que su experiencia con los biopolímeros le generaron un trauma

La presentadora bogotana Jessica Cediel es considerada hace un tiempo, una de las mujeres con el cuerpo más armonioso del país, pues lo cierto es que la mujer dedicaba varias horas de su día a ejercitarse y así mantenerse en forma. Eso, acompañado de una buena alimentación. Sin embargo, con el fin de seguir manteniendo dicho reconocimiento, hace unos años la modelo decidió acudir a una 'ayudita', la cual consistía en aplicarse ácido hialurónico en sus 'pompis'.

No obstante, Jessica no corrió con suerte y se convirtió en la victima de un engaño que le ha salido muy caro, pues en vez del ácido hialurónico, le aplicaron biopolímeros que se le incrustaron en los músculos, y le han generado un sin número de malestares que tal y como ella misma lo ha expresado, ya la tienen traumada, puesto que ha tenido que entrar varias veces al quirófano y enfrentarse a unos dolores que no se los desea ni a su peor enemigo.

Publicidad

Además, cabe resaltar que la sustancia ha afectado su cotidianidad pues según contó, ni comer sentada ha podido, durante su proceso de recuperación.

“Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las ‘nalguitas’. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma”, contó hace un tiempo la modelo a través de sus historias de Instagram

Respecto al trauma que le ha generado vivir todo esto, la presentadora dijo: “Yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando, se llama estrés postraumático. Cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no tenga la confianza de que me lo puedo hacer”.

Publicidad

#LaRed / La modelo y presentadora Jessica Cediel nos brindó un espacio junto al Doctor Iván Santos para contarnos sobre su más reciente cirugía de biopolímeros y las huellas que ha dejado esta condición en su vida. pic.twitter.com/wLXCQjCOmJ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 25, 2022