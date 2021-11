Jhonny Rivera confiesa que Lina Tejeiro ha sido su nuera favorita

El cantante de música popular Jhonny Rivera dejó en evidencia una vez más su buena relación con la modelo Lina Tejeiro , quien fue su nuera durante varios años. Pues pese a que la relación de Tejeiro con Andy Rivera terminó hace un buen tiempo, la amistad entre la modelo y su exsuegro se mantiene; incluso, en varios eventos suelen coincidir y compartir de forma amigable.

Esta amistad también ha sido evidenciada por Lina Tejeiro, quien en varios videos e historias en su cuenta de Instagram muestra los momentos en que comparte con Jhonny Rivera. En alguna oportunidad hasta reveló que más de una vez amaneció tomando junto al cantante en su finca.

Ahora fue el propio Jhonny quien se expresó sobre la ex de su hijo, reconociendo que tienen una muy buena amistad, independientemente de lo que haya pasado en la relación con Andy.

Fue través de la dinámica de preguntas en Instagram que el artista fue cuestionado por su relación con la actriz; pero, además, le hicieron una pregunta mucho más comprometedora sobre la joven.

“Jhonny, a quemarropa, ¿su nuera preferida ha sido Lina?”, pregunta un internauta.

Tras un corto silencio, el artista responde: “Yo me llevo muy bien con Lina. Ya lo que pasó entre ellos eso ya no es cosa mía”.

Pero la mujer que le está leyendo las preguntas lo interrumpe repitiéndole la pregunta: “Es o no su nuera preferida”.

De inmediato, y sin dudarlo, el cantante dice: “Sí, ha sido mi nuera preferida”, y continúa hablando de la actriz con naturalidad.

Esta respuesta de Rivera despertó cientos reacciones en sus seguidores e, incluso, en seguidores de Lina y de Andy, quienes hasta han pedido que le den una nueva oportunidad a su relación.