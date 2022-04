Josse Narváez y Cristina Hurtado entrenan con su pequeño hijo Mateo y reciben algunas críticas

Desde que nació el pequeño Mateo, el tercer hijo de la pareja Cristina Hurtado y Josse Narváez , muchas personas han estado pendientes de lo que hacen en su diario vivir por medio de las redes sociales .

La familia ha estado muy feliz con la llegada de Mateo y por eso han compartido en sus redes algunas fotos y videos de momentos únicos e irrepetibles que viven los 5.

Publicidad

El bebé ya tiene tres meses y por eso la pareja ya ha comenzado con su rutina diaria y por medio de videos han compartido que el ejercicio volvió a sus vidas.

El actor Josse Narváez publicó en su cuenta personal de Instagram , en la que lo siguen miles de personas, un video entrenando junto a Mateo y en otra parte de la filmación se puede ver a Cristina Hurtado hacer sentadillas con el bebé.

Publicidad

Este posteo ha divido las opiniones de los seguidores de la pareja, ya que algunos los criticaron y otros los felicitaron por incluir a su pequeño en la rutina.

Junto al video, Josse Narváez escribió: "Así nuestras mañanas 💪🏻🔥💪🏻🔥💪🏻🔥 Nuevo método de entrenamiento 100% garantizado!!! 6.5 Kg de amor ( compatibles con cualquier tipo de ejercicios ). 4 series de 5 repeticiones muy lentas de intensas sonrisas 😅😅😅😅😅 Importante: Realizarlos mínimo durante 8 horas al día y asegúrate de que se ría mucho. Entrenadores papás certificados @crisshurtado y @jossenarvaezm ".

Publicidad

Algunos de los comentarios de los internautas son: "Los piecitos que ternura😍 Dios los bendiga ❤️🙌", "Por favor una recomendación para el bebe y por el bebe, no lo sacudan así, de arriba hacia abajo ni nada de eso , ellos tienen un líquido en su cabecita y le pueden salir quistes , más adelante , no se les puede hacer eso por favor , q nadie se lo haga. Lo digo por experiencia 😔😔😪", "No se debe hacer eso a los bebés", "ja desde pequeño entrenarlo para crack 🔥", y muchos más.