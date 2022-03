Juan Esteban Ibarra confirmó el fin de su relación con Manuela Gómez; pidió respeto

Juan Esteban Ibarra confirmó oficialmente que su relación con Manuela Gómez llegó a su fin. Aunque querían mantenerlo en privado, tras varios ataques en redes sociales, tomó la decisión de romper el silencio.

Según el empresario, tras su evidente lejanía con Manuela Gómez, varios de sus seguidores llegaron a su cuenta de Instagram para atacarlo, según ellos, por haberla dejado.

Aunque la paisa hace unas semanas paró en seco a algunos haters y reveló que los problemas con su pareja "se habían solucionado", parece que el intento no funcionó.

“Ustedes no se imaginan cuántos mensajes me escriben a mí, y no me quiero ni imaginar cuántos mensajes le llegan a él”, dijo en su momento.

Y agregó: “De ahora en adelante todo va a ser muy privado porque yo nunca me imaginé que las redes sociales fueran así; o sea, si yo salgo cantando música ranchera porque me encanta, entonces es porque ya terminamos o porque estamos en un conflicto, pero realmente eso es un problema de dos”.

Sin embargo, Juan Esteban en las últimas horas rompió el silencio y aclaró que ya no tienen nada, por lo que pide que no lo ataquen más en sus redes sociales.

"Paso por aquí para hablar un tema muy privado, pero debido a los ataques que estoy recibiendo. Yo creo que es bueno hablar al respecto y es sobre un tema que solo voy a tocar una vez, así que les pido que no me vayan a preguntar más. Yo terminé con Manuela hace unas semanas, así que fue una decisión muy entre nosotros", dijo el empresario.

Ibarra, además, dio pequeños detalles del motivo de su separación con la también influencer.

"Por errores o lo que haya sido, es algo muy privado, muy entre nosotros. Así será por mi parte por el momento", añadió.