Khloé Kardashian tendrá un segundo hijo con su expareja Tristan Thompson

Khloé Kardashian y la estrella del baloncesto Tristan Thompson, conciben su segundo hijo a través de una madre sustituta, la famosa expresó que sigue decepcionada del astro de la NBA, pero que "siempre serán familia"’.

Después de que la pareja dio fin a su noviazgo por infidelidad por parte de Tristan al tener un hijo con la modelo Maralee Nochols mientras sostenía una relación con la socialité Khloé, llegaron a determinar que el único vínculo que tendrían sería el trato adecuado como padres por su hijo True, de 4 años.

A pesar de todas las situaciones de infidelidad, inconformismos, y fallas; Khloé de 38 años, contó en el reality Las Kardashian, que había retomado la relación con el deportista para darle un hogar estable a su hija. Pero al evidenciarse un último escándalo de infidelidad y paternidad donde Thompon tuvo su tercer hijo, dicha acción se convirtió en la razón para una ruptura definitiva.

Aunque Khloé afirmaba ya no querer saber absolutamente nada de la estrella de NBA por lo que queda del 2022, el representante de la famosa confirmo que los exnovios están esperando su segundo hijo a través de un vientre en alquiler.

Esta noticia generó un inesperado giro y bastante impacto entre la familia de las Kardashian; la fuente aclaro que la hermana menor de Kim no ha vuelto con Tristan, “No han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre fuera de los asuntos de crianza compartida, afirmo el representante.

Luego de dar tremenda 'bomba' él explicó con detalles a los medios, ”El bebé fue concebido a través de una sustituta antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre, cuando todavía estaban juntos”

Durante la relación que tenían Khloé con Tristan, ella le cuenta a la familia Kardashian sobre sus problemas para concebir, por lo que un allegado al clan K dijo, “Khloé y Tristan no están juntos, siempre serán familia. Sin embargo, estaban juntos cuando su madre sustituta quedo embarazada”.

En el show de la Kardashian en uno de los episodios, Khloé menciono que no iba a entrar en detalles resaltando que su familia es lo más importante y con la noticia no piensa dar un solo paso atrás, aunque las cosas jamás sean intimas con Tristan, ya que no piensa darle oportunidad alguna de un vínculo más allá que el de padres.

“Todo lo que estoy tratando de hacer es traer más amor a mi vida y a mi familia, y parece que me encuentro con más y más obstáculos. Es muy difícil para mí digerir”, Confeso Khloé.