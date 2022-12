La CONFESIÓN de Laura Acuña que dejó 'boquiabiertos' a sus seguidores

Uno de los secretos mejor guardados de la presentadora Laura Acuña salió a la luz. Según la bumanguesa, a sus 36 años jamás ha tomado licor y aseguró “Soy la más rumbera pero no tomo” en el programa de Youtube ‘Pillow Sessions’.

Al escuchar la afirmación, la mujer que la entrevistaba, sorprendida, le preguntó “O sea, ¿Nunca has tomado?”, y ella respondió sin titubear “Jamás en mi vida”. Atónita, la mujer le preguntó de nuevo “¿Nada? ¿Ni cerveza? ¿Ni aguardiente?”, y de nuevo contestó “No, nada, cero, cero”.

Publicidad

Aquellos que vieron el video de la entrevista se volcaron a Instagram para preguntarle “¿Es enserio no has tomado nunca en tu vida, ni vino?”, “No te creo que nunca hayas tomado”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios al respecto.

También te puede interesar: ¡MEJORES AMIGUIS! Carolina Soto y Laura Acuña se fueron juntas de vacaciones

Sin duda, la presentadora es toda una ‘cajita de sorpresas’, pues también ha sorprendido recientemente con su talento para el cantó, que dejó ver en varios matrimonios de la farándula nacional.

En el video, la presentadora también confesó ser una amante empedernida del chocolate y que el mejor viaje de su vida fue a África por su luna de miel.

Publicidad

Publicidad