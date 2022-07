"La di un montón": así fue la participación de Epa Colombia en la marcha LGBTIQ+ en Medellín

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue una de las invitadas especiales a la marcha del Orgullo Gay en Medellín; en el desfile no solo recordó sus días como porristas, sino también aprovechó para regalar productos de su empresa y hasta trago por montón.

Sin embargo, la empresaria también fue criticada por algunos usuarios, quienes aseguraron que en ningún momento se vio interesada por mostrar la diversidad de la comunidad y la lucha por sus derechos, sino que al contrario se centró en la fiesta y el alcohol.

Por su parte, varios de los asistentes se mostraron felices con la presencia de Epa Colombia. Algunos de ellos se acercaron a la carroza de la joven para saludarla y recibir algunos productos de ella.

"Lo más importante de todo es que conozcan mi producto", dijo entre risas. "Lo más importante de todo es que mi mamá no vaya a pelear esta noche conmigo, porque me voy a emborrachar", añadió.

Tras el evento, Epa Colombia aprovechó para revelarle a sus seguidores que en algún momento de su vida fue discriminada por su familia.

"El único que puede juzgar el Dios. (...) Mira amiga, nosotros somos en la casa como cuatro hermanos y a mí me juzgaban mucho por ser lesbiana y yo le di la casa a mi mamá y a mi papá, entonces eso no depende de quién tenga pecados o no, lo importante es que tú te superes como persona", dijo en sus historias de Instagram.

Vale la pena mencionar que celebridades cercanas a esta colectividad también usaron sus redes sociales para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+, entre ellos el presentador de 'La Red' Carlos Vargas y la humorista 'La Gorda Fabiola'.

"Hoy celebramos en Colombia el #pride y tengo una pregunta para ustedes, ¿qué entienden con la frase 'SOLO PODEMOS AMAR EN LA DIFERENCIA'?", escribió Vargas.

"JAMÁS ME DIMENSIONÉ LO PODEROSO QUE ES EL AMOR! ♥️. Quiero tocar el corazón de todos los padres que tienen un hijo en la misma condición: jamás los rechacen por favor. Rodéenlos con su amor, traten de comprenderlos y de aceptar la diferencia", dijo la Gorda Fabiola.