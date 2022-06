Tripofobia: la fobia que padece Greeicy Rendón, que se ha hecho viral en las redes

Una fobia, de acuerdo a la definición que hace la Clínica Universidad de Navarra, es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. Sin embargo a un grupo de personas sí.

La lista de todas las que existen es extensa, y varían desde lo que muchos consideran 'normal', hasta lo más inusual. De hecho, hace poco la bellísima cantante caleña Greeicy Rendón quien suele ser muy activa con sus redes sociales reveló que padece de una llamada tripofobia.

A través de un video, en el se veía a su pareja, el cantante de música urbana Mike Bahía, llevando a cabo algunas labores del hogar, quedó en evidencia que la cantante no soporta ver imágenes u objetos que tengan agujeros o patrones que sean repetitivos o irregulares, pues le genera una sensación muy incomoda.

“Ustedes no saben las ganas que tengo de ayudarle, pero es que amor, me paro aquí y no puedo mirar el árbol. Él está quitando frutos y el tronquito del árbol, las béticas de madera, pero ver este árbol precisamente me causa de todo”, expresó la cantante quien por estos meses ha estado dedicada de lleno a cuidar a su primogénito.

Ante la revelación, Greeicy envió a todos sus seguidores a que investigaran acerca de lo que se trataba su particular fobia, la cual podría explicarse como la repulsión que se genera al ver muchos orificios juntos. Como por ejemplo: Un panal de abejas o los agujeros de la piel.

Entre los síntomas de esta fobia figuran aceleración del latido del corazón, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad de boca, mareos, dolor de cabeza.

A continuación te compartiremos algunas imágenes que te permitirán descubrir si tu también padeces de tripofobia.

Tripofobia Getty Images