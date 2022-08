La Liendra aseguró que se retirará de las redes sociales

Mauricio Gómez, más conocido en el ámbito digital como ' La liendra' , es sin duda uno de los creadores de contenido más reconocidos y exitosos del país. Él a través de sus clips de humor y bromas, ha sabido captar la atención de muchos internautas y ganarse el cariño de muchos de sus seguidores, que siempre se encuentran a la expectativa de sus creaciones.

Sin embargo, de acuerdo a unas recientes declaraciones que el joven hizo a través de sus redes sociales, todo parece indicar que tendrán que prescindir de dichos contenidos por un tiempo pues el joven está pensando en retirarse por un tiempo, pues indicó que se encuentra agotado.

Publicidad

Así que para darle a conocer a sus seguidores que se retirará por un tiempo dijo:

“Liendritas, vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir, pero, al parecer, sí. Me les voy… Me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado y cansado, pero porque también he trabajado mucho (...) Quiero estar conmigo mismo, encontrarme y aprender de mí. Tome una decisión de irme de viaje por unos días. Así que no, no me voy del todo”

Así mismo el creador de contenido agregó: “Quiero renovar metas, sueños, ya que en este punto de mi vida ya cumplí todo lo que tenía propuesto. (...) Decidí irme, no voy a grabar nada porque quiero encontrarme y prepararme para todo lo que se viene”.

Publicidad

En su video el joven aprovechó para aclarar que su retiro no tiene nada que ver con su salud mental.

“Les dejo claro que no estoy deprimido, no estoy triste y no estoy mal. No, simplemente me quiero dar un tiempo. (...) Cuando digo a dónde quiero ir, yo llego. En vez de levantarme a grabar videos y estar aquí dándola toda, viendo cuántos ‘likes’ tengo o quién es el número uno, me dije: relájese, cálmese, no hay por qué correr, métase al mar, llore, ría…” puntualizó.

Publicidad



Te puede interesar: