La Liendra compró tenis de $5 millones de pesos; internautas se los criticaron

La Liendra volvió a ser tendencia en las últimas horas en las redes sociales, gracias a una de sus publicaciones en su cuenta personal de Instagram, al presumir su nueva millonaria adquisición.

Se trata nada más ni nada menos que de unos tenis que le costaron 1.200 dólares, que en pesos colombianos serían más o menos unos 5 millones.

Publicidad

Sin embargo, la reacción de los internautas no era capaz la que estaba esperando el creador de contenidos, pues fue fuertemente criticado ya que para algunos los zapatos parecían buses y algo "futuristas".

En un video en Instagram dijo: "Ya me empezaron a criticar mis zapatos. Que parecen unos Transmilenios, que parecen una plancha al vapor. Pero, ¿y qué? A mí, la verdad, me encantan. Pregunta seria: ¿a usted le gustan, se los compraría? A mí me fascinaron. Tienen como un diseño futurista, no se sienten para nada pesados. Me gustan demasiado".

Por este motivo, decidió revelar el valor para no dejarse echar 'tierrita': "Les voy a decir el precio, pero porque les estoy haciendo la encuesta. A mí me costaron 1200 dólares (más de 5 millones de pesos colombianos), que hoy en día eso es muy caro por el cambio, pero a mí me parece que tienen un precio justo. Sí, obviamente es un precio elevado, pero es que hay zapatos que valen 3000 o 4000, y no. ¿Se los compraría? A mí me parecen demasiado bonitos. Los tenis son un gusto supereconómico al lado del gusto de las mujeres en bolsos. Mi novia tiene bolsos de mucho, mucho valor. Otro gusto que me parece extravagante es el de los relojes. Conozco amigos que tienen unos de 120 millones".

Recordemos que hace poco, La Liendra también le contó a sus fans que se había comprado un lujoso penthouse en un exclusivo sector de Medellín.

Publicidad

En un video en el que mostró todo el penthouse, el creador de contenidos aprovechó para cantar una canción con una letra sobre su vida.

En una parte dice: "Les quiero mostrar mi nuevo apartamento y, con humildad, para que se motiven. Yo sé que no es fácil, la cosa está dura, no te dejes caer, recupera tu postura. Me felicito por todo lo que he logrado, tantas críticas, tantas caídas y sigo parado. Vivo orgulloso del lugar donde nací, pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar…".

Publicidad

Te puede interesar: Ana Sofía Henao: cosas que no sabías de la modelo