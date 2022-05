La magia no le salió como esperaba, y ahora tendrá que vivir en silla de ruedas

Un inesperado y triste final tuvo el ensayo de uno de los participantes del famoso programa dedicado a la caza de talentos 'Americans got talent', que sigue entreteniendo al mundo después de 16 temporadas. El escapista e ilusionista identificado como Jonathan Goodwin, jamás imaginó que su truco, con el que pensaba dejar sorprendidos y sin aliento a todos los espectadores del programa, le iba a generar una lesión que lo condenaría a vivir en una silla de ruedas por lo que le resta de vida.

El accidente se presentó por un un error de sincronización y tiempo que generó que el hombre se lesionara fuertemente varios de sus órganos, ya que el truco que consistía en que dos vehículos sostenidos cada uno por cuerdas de acero no se chocaran antes de que él pudiese caer al vacío, sobre un colchón de aire. No obstante, las cosas no salieron como el hombre y su equipo lo tenían planeado, así que Goodwin fue aplastado en el aire por los dos vehículos y posteriormente cayó al suelo.

El hombre inmediatamente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde luego de practicarle varios exámenes, la valoración arrojó que infortunadamente el hombre quien sufrió una serie de quemaduras, golpes y fracturas en su cuerpo no podría volver a caminar nunca más. Ante la noticias, Goodwin decidió manifestarse a través de un mensaje que compartió con todos en las redes sociales.

“No tuve miedo porque estaba protegido por el amor. El amor es todo lo que necesitas. Tendré un largo camino hacia mi recuperación, pero nada será como lo que ya pasé. Puede que abandone el escapismo por un tiempo, pero me queda mucho por hacer en este mundo”. anotó.