"Por si me mata", mensaje de policía a su compañera luego de que su esposo la desfigurara

El drama de mujeres victimas de maltrato por parte de sus parejas no se acaba. Aunque alrededor del mundo se han creado y difundido un sin numero de campañas en contra del abuso al que suelen enfrentarse algunas mujeres por parte de sus parejas, todo parece indicar que el mensaje entra por un oído y sale por el otro. Esta semana por ejemplo se dio a conocer en las redes sociales el caso de una mujer de 28 años, a la que su marido le desfiguró la cara a golpes.

La víctima se llama Macarena Bogado y dio a conocer su lamentable historia a través de su cuenta de Instagram, donde dejó en evidencia, que como suele suceder en estos casos, esta no era la primera vez que su pareja la agredía. De hecho en su relato se conoció que en alguna ocasión hasta se habían separado y luego de mucho insistir el hombre logró convencerla de que le diera una segunda oportunidad, porque supuestamente esta vez todo iba a ser diferente.

Publicidad

¡Pero no!, el hombre seguía siendo un tóxico en potencia, que cada vez más escalaba en los niveles de agresión, pues en una ocasión tomó el arma de la mujer que trabaja como policía, y la amenazó apuntándole en la cabeza. Así mismo en otra ocasión el tipo le quiso quebrar la mano y le prohibió verse con sus amigas, dejándola encerrada en su casa en varias ocasiones.

Publicidad



Ante lo mucho que habían avanzado las agresiones físicas y psicológicas, Macarena ya no sabía como escapar de la terrible situación a la que había condenado su vida, desde el día que decidió a irse a vivir con su pareja. Sin embargo, en el último encuentro violento que tuvo con su pareja, en el que el hombre descargó toda su rabia y frustración llenándole la cara de puños, la mujer alcanzó a enviarle un mensaje a una compañera de trabajo, en el que le adjuntó su ubicación en caso de que el hombre decidiera matarla.

Ante la alerta de Macarena, la mujer acudió a las autoridades quienes con el paso de unas horas llegaron al lugar de los hechos a rescatar a la victima. Así mismo, el hombre fue capturado y actualmente se encuentra a la espera de su condena, por todo el calvario que le hizo vivir a su pareja.

Publicidad

Macarena por su parte hizo un llamado a todas las chicas pues considera que ninguna está exenta de vivir una película de terror como la que ella tuvo que enfrentar por tanto tiempo.

"Una persona que te quiere, no te pega (...) No lo podía ver. No me sentía preparada para hacerlo. Él me manipulaba tanto que podía conmigo a tal punto que dejé de ser yo. Dejé a mis amistades, dejé todo. Me encerré en esa persona pensando que era mi salvación" expresó la joven en una de sus publicaciones.

Publicidad

Captura de pantalla: Instagram

Captura de pantalla: Instagram