La novia de 'La Liendra' RESPONDE a quienes dicen que está con él por interés

El youtuber conocido como 'La Liendra' es famoso no solo por sus graciosos videos, sino por la relación que tiene con una hermosa joven llamada Luisa Castro.

Muchos seguidores afirman que ‘La Liendra’ es “poco agraciado” y que no entienden cómo Luisa pudo fijarse en él. Incluso, algunos se atreven creen que ella solo está a su lado por interés.

Sin embargo, le preguntó a su novia en el que sin tapujos:

"¿qué le dirías a los que creen que estás conmigo por interés?"

La joven respondió que se sentía una mujer independiente.

"Nada, pueden pensar lo que quieran. Yo estoy contigo porque eres un hombre grandioso, pero yo no necesito que ningún hombre me mantenga.Yo me compro mis cosas, yo tengo mis cosas y tú tienes tus propias cosas y ya", señaló.

Luisa Castro también confesó si le ha sido o no infiel a 'La Liendra', reveló el lugar más raro donde ha tenido sexo, entre otras intimidades.

