¡La nueva reina! Rihanna es ahora la cantante más RICA del mundo

La cantante barbadense Rihanna se ha convertido en la artista musical femenina más rica del mundo, según la revista Forbes, que le calcula una fortuna de 600 millones de dólares, alimentada por sus marcas de moda y maquillaje, y la sitúa por delante de Madonna, Céline Dion o Beyoncé.



De acuerdo a la revista responsable de las populares clasificaciones anuales de las personas más ricas del mundo, buena parte de la fortuna de Robyn Rihanna Fenty -su nombre real-, de 31 años, procede de su colaboración con el conglomerado de lujo francés LVMH, que lleva su firma Fenty Beauty.



Dedicada al maquillaje, Fenty Beauty generó 570 millones en ingresos el año pasado, solo después de 15 meses de negocio, y está valorada en unos 3.000 millones de dólares, de los cuales la cantante recibe un porcentaje menor al de LVMH, que obtiene el 50 %.

Publicidad



Rihanna ampliará próximamente su colaboración con el imperio dirigido por el millonario francés Bernard Arnault abriendo Fenty, una línea de ropa, zapatos, accesorios y joyería de lujo que supone la primera aventura emprendedora para LVMH (Dior, Louis Vuitton, Givenchy) en más de 30 años.



"Crear una marca con LVMH es un momento increíblemente especial para nosotros. (Bernard) Arnault me ha dado carta blanca para desarrollar una casa de moda en el universo del lujo. No podía imaginar un socio mejor tanto en términos creativos como de negocio y estoy impaciente por mostrar nuestras creaciones", dijo en un comunicado a principios de mayo.



Asimismo, la cantante de éxitos como "Umbrella" y "Only girl" es copropietaria de la línea de lencería Savage X Fenty junto a la compañía digital de moda TechStyle Fashion, y previamente había creado colecciones para las marcas River Island o Puma.



Publicidad





La fortuna de 600 millones de dólares que ha ganado Rihanna la pone por delante de otras divas de la música, como Madonna (570 millones), Céline Dion (450 millones) o Beyoncé (400 millones).



Forbes destaca el papel que han jugado la fama y las redes sociales, en las que Rihanna acumula millones de seguidores, a la hora de propulsar sus negocios, como ya ha ocurrido con otras celebridades como Kylie Jenner, la pequeña del clan Kardashian, considerada la millonaria más joven hecha a sí misma.



Además, la revista señala el crecimiento en los últimos años en Estados Unidos de la industria del cuidado personal, elegida para emprender negocios por 11 de las 80 mujeres presentes en esa lista en la que figura Jenner.