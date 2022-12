La reacción de La Liendra al costoso regalo de Dani Duke por su cumpleaños

Desde que oficializaron la relación, muchos internautas han estado al pendiente de lo que pasa en su día a día, y aunque, muchos aseguran que la maquilladora y creadora de contenidos sostiene una relación con La Liendra por su dinero, Dani ha demostrado con detalles lo importante que es para ella.

Hoy 17 de junio, durante el cumpleaños número 21 del instagramer, Dani Duke lo sorprendió con un viaje a Dubái como regalo, a su vez, La Liendra publicó en su cuenta de Instagram el costoso detalle que tuvo su novia y además resaltó lo feliz que se siente al lado de ella.

“Un añito más de vida, estoy cumpliendo 21 años, ya entré en el primer piso del segundo piso. Estoy feliz porque estoy acá en la finquita con mi familia, hace rato no los veía porque he tenido bastante trabajo y no pude armar algo que quería como una fiesta", dijo La Liendra en sus instastories.

Según las publicaciones de La Liendra, el viaje será unos días y aseguró a sus seguidores que a su regreso traerá mucho contenido para sus redes.

“Mañana salgo derechito para Dubái. Siiii, si señores, me voy para Dubái porque la mona hermosa me dio eso de regalo, así que nada, mona Dios me la bendiga, siempre hermosa conmigo. Ay, de verdad estoy tan feliz de estar con ella, me hace sentir muy especial. Estoy feliz porque me voy para Dubái y esperen que les voy a traer un contenido increíble, se vienen unos vlogs a otro nivel”, aseguró.

Además del regalo, Dani Duke también hizo una publicación en su cuenta de Instagram felicitándolo. “Feliz cumpleaños ‘my king’. Que todos tus deseos se cumplan”, escribió la maquilladora junto a varias fotos en las que están juntos.