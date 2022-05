La respuesta de Jessica Cediel a seguidor que calificó sus fotos como 'de bajo presupuesto'

La modelo y presentadora Jessica Cediel es uno de los personajes del mundo de la farándula más activos en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram la mujer comparte sus rutinas, sus bailes y detalles de su día a día.

Por lo general, las publicaciones de la presentadora bogotana suelen robarse los suspiros de sus seguidores y llenarse de comentarios cargados de halagos por su belleza y su personalidad. Sin embargo no siempre sucede así, pues a veces algunas personas a las que no les agrada el contenido que ella comparte, no tienen ningún reparo a la hora de manifestárselo; como por ejemplo un usuario de Instagram que le comentó en una de sus fotos “Compartes fotos de bajo presupuesto".

Normalmente Jessica y otras personalidades pertenecientes a la esfera del entretenimiento, suelen hacerse los 'locos' y pasar por desapercibidos esta clase de comentarios que si bien sólo buscan criticar y destruir. No obstante en algunas ocasiones, la mujer no se ha quedado con las ganas y se manifestado, respondiéndole sin miedo y sin pelos en la lengua.

De hecho así lo hizo en esta ocasión a través de varios videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta actualmente con una comunidad compuesta por casi diez millones de seguidores.

“No puedo creer que haya gente que se fije en eso, ¡yo soy una niña normal! Entiendo que hoy día exista gente que contrate personal profesional para que le tomen fotos, pero yo hasta el momento no lo he necesitado, ¡me siento cómoda al natural”, expresó la presentadora quien actualmente se encuentra trabajando en proyectos en el exterior, los cuáles no ha querido revelar de qué se tratan.