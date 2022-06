La Segura habría confirmado con un video su relación con Ignacio Baladan

La Segura es una de las influencers más reconocidas que hay en el país y quien es muy activa en sus redes sociales en las que suele compartir todo tipo de contenidos con sus millones de seguidores.

Lo que se sabe, es que hace algún tiempo la creadora de contenidos no tiene una relación sentimental, por lo que verla tan seguido con el empresario Ignacio Baladan ha despertado rumores de que está naciendo un nuevo amor.

Hace poco se le vio a La Segura en Perú , disfrutando de unos días de descanso muy bien acompañada de Baladan, luego la joven apareció en algunas historias con un vestido de baño, dejando ver que en uno de sus pechos tenía un gran chupón.

Debido a esta situación, la joven decidió hablar al respecto en su Instagram y dijo: "Quiero aclarar que aquí nadie está escondiendo nada, pero ni brutos que fueran... Denle tiempo al tiempo, hay ciertas cosas que no se dicen pero se ven... Es que a la gente quien la entiende, si uno no muestra nada o no dice nada entonces 'estúpida, ni que no supiéramos...', y hay otras personas que si ya uno cuenta entonces 'tan huevo$%&, van a durar dos meses...'. Ya uno no sabe ni que hacer, yo solo les puedo decir que estoy tranquila, feliz, fluyendo, haciendo que las cosas se pongan más sólidas y ya".

Luego, la creadora de contenidos aprovechó para hablar sobre el chupón que se le vio en uno de sus pechos, algo que sin tapujos dijo que fue el resultado de una noche de pasión extrema: "Hay gente que le gusta pichar pasito... es como a usted le guste, yo muestro mis marcas con orgullo, yo pelo teta con chupado y todo, así que usted acostúmbrese porque eso me recuerda lo deliciosos que la paso con mi persona favorita".