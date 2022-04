La Segura no se acostumbra a su nueva cola y muestra el hueco que le quedó en una de sus nalgas

Muchas son las famosas que han sufrido por biopolímeros en su cola y una de las que no se quedó atrás fue la influencer Natalia Segura, más conocida en las redes sociales como ' La Segura '.

La joven ha mantenido al tanto a sus millones de seguidores en todo el mundo, sobre su proceso de extracción, el cual no ha sido para nada fácil en el caso de ella.

Publicidad

Por medio de su cuenta personal en Instagram , La Segura ha contado que después de su cirugía sigue teniendo dolores crónicos y ha ido a varios médicos, pero ninguno ha podido diagnosticarla correctamente.

Sin embargo, la joven influencer sigue positiva y poco a poco se ha estado mostrando mucho más en su perfil de la red social, lugar que ella aprovecha para tener un contacto más estrecho con sus fans.

Publicidad

Hace poco, La Segura respondió a la pregunta de uno de sus seguidores, quien le preguntó el motivo por el que ahora usa ropa muy ancha, respuesta que ella no dudó en aclarar.

Junto a un video, la influencer explicó sus motivos: "yo creo, no es porque me sienta insegura de mi misma, pero yo creo que no estoy acostumbrada a tener el culito tan planito, entonces me siento cómoda así".

Te puede interesar:

Publicidad

Continuó diciendo: "Yo creo que es un proceso de adaptación, aparte, acá no se nota porque el pantalón es ancho, pero en este glúteo a mí me quedo como un hueco...".

Luego La Segura muestra la diferencia que ella nota en sus nalgas y dice que con pantalón ajustado se le nota mucho más, por ese motivo ella prefiere usar ropa ancha y que le tape la cola.