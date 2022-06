La Segura responde sin tapujos a seguidora que la critica por su forma de vestir en Italia

La Segura de nuevo vuelve a dar de que hablar por medio de las redes sociales, en esta oportunidad debido a la respuesta que le dio a una seguidora que la criticó por su forma de vestir en Roma , Italia, lugar en el que se está tomando unos días de vacaciones junto a amigos y familiares.

Con un video, la joven mostró lo molesta que estaba por el comentario y sin pelos en la lengua, le respondió junto a su amigo, el influenciador Daiky Gamboa.

Publicidad

"Me da risa porque una seguidora me escribe: '¿tú crees que donde estás? no, estás vestida apropiada para el momento'... "Acá está haciendo un calor el huijue%$&, yo no entiendo que opina la gente sobre la gente como se viste o como tiene su cuerpo, eso me saca de quicio, yo no cumplo con las etiquetas".

Durante el video que se viralizó, su compañero de viaje Daiky Gamboa, en un momento aparece y dice a la cámara haciendo referencia a lo que habla La Segura: "Y la respuesta es, ¿Usted me pagó el tiquete?", comentario que poco le gustó a miles de internautas, quienes aseguran que los usuarios de las redes sociales les ayudan a consumir contenidos y por eso ellos tienen dinero.

El video fue rescatado por la cuenta de Rechismes y allí hay varios comentarios de todo tipo: "Prácticamente sí le están pagando los tiquetes porque gracias a la gente que los sigue es que son influenciadores", "No los soporto a los dos son tan engreídos no aprenden de las lecciones que le da la vida ellos dos por eso pelean tanto son tan iguales", "Arrogancia en su punto".

Publicidad