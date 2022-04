"La situación es compleja": Aida Victoria reveló detalles de la vida de su mamá en Venezuela

Aída Victoria Merlano, contó hace unos días que tras dos años de no ver a su mamá, pudo ir a visitarla, situación que sacó a flote su lado más sensible; sin embargo, en las últimas horas reveló que se encontró con una situación muy difícil.

La influenciadora le había contado a sus seguidores que viajó hasta Venezuela, donde se encuentra su progenitora, para compartir algunas horas. Vale la pena mencionar que la excongresista es prófuga de la justicia colombiana tras ser condenada por compra de votos.

"Hace mucho yo no sentía que una situación me llevara por delante y la verdad yo siento que esta vaina me revolcó de una manera que nunca me lo vi venir", expresó.

Vale la pena mencionar que la también creadora de contenidos escribió junto a sus historias: "Mi mamá no está libre, ni en casa por cárcel. Su situación aquí es bien compleja".

Pese a que solo tenía intensión de visitarla, la influenciadora reveló que aún continua en el país vecino, al parecer por diferentes situaciones. Pese a esto, confesó que lo que más la ha "quebrado" ha sido la situación de su mamá.

"Para quien no lo sabe, mi mamá está privada de la libertad aquí en Venezuela hace más de dos años y yo pensé que solo venía a visitarla, pero resulta que me encontré con una situación superconfusa y supercompleja... Estoy sola en un país que no es el mío lidiando con una vaina que siento que me sobrepasa" agregó la barranquillera.

Aunque no dio más detalles de lo que podría estar ocurriéndole en Venezuela, lo cierto es que la joven finalizó su reflexión con la voz entre cortada, tanto así, que tuvo que cambiar rápidamente de tema.

“El tema de que tener a alguien privado de la libertad no es fácil y menos cuando sientes que te lo arrebatan en el mejor momento, porque mi mamá y yo siempre tuvimos una relación superconflictiva y, resulta que me encuentro con ella y me doy cuenta de que tenemos muchas cosas en común, nos la llevamos bien, y no la puedo tener afuera, y eso me tiene quebradísima”, finalizó.