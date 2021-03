Alexandra Colorado es la ganadora de A Otro Nivel y su talento es indiscutible. Es maquilladora profesional, pero quiere vivir de la música porque es su más grande sueño.

Desde la audición en 'Baila conmigo' se robó los aplausos del jurado y del público con su interpretación de El triste del fallecido cantante mexicano José José. Muchos lloraron, se pusieron de pie y la ovacionaron por su increíble interpretación.

Alexandra también se destacó en las fusiones con sus compañeros y aunque llegó a estar en zona de peligro, siempre brilló para seguir subiendo de nivel en la competencia.

En la seminfinal fue majestuosa con su interpretación de I don' t have nothing de la fallecida Whitney Houston. Su look y la potencia de su voz se llevaron muchos halagos del jurado y del público. Incluso, logró sacarle lágrimas a la hermosa Paola Jara.

En la final de A Otro Nivel sorprendió a sus seguidores y a COlombia entera al hacer una interpretación impecable de El triste, la canción con la que audicionó.