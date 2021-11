Las uñas de Luisa Fernanda W le jugaron una mala pasada en el baño

Luisa Fernanda W es una empresaria e influencer muy seguida en sus redes sociales en las que siempre muestra diferentes momentos de su día día.

Hace poco la pareja de Pipe Bueno compartió con sus más de 16 millones de seguidores en Instagram un gran percance que tuvo que vivir en un baño por consecuencia de sus largas uñas.

Luisa Fernanda W entró a hacer sus necesidades y cuando intentó salir no pudo. Resulta que sus uñas no le permitían quitar el seguro de la puerta y por más que intentaba no lo lograba.

Al ver que le era imposible salir, debió llamar a una persona de seguridad del lugar para que le ayudara a salir.

Recordemos que hace poco Luisa Fernanda W también compartió en sus redes, la forma como ella se limpia después de hacer 'del 2' y la técnica perfecta para no fallar con las uñas largas.

La influencer ha recibido muchas críticas por sus uñas pero ella ha dejado muy claro que no va a cambiar algo que tanto le gusta.

"Yo no soy de ponerme todo el tiempo uñas así pero estoy en la época de tenerlas así (...) Ustedes tienen que aprender también que pueden existir infinidad de opiniones acerca de lo que a ustedes les gusta o no, pero no se dejen llevar de lo que otros opinen" dijo Luisa.