Le llueven aplausos a Daniella Donado por mostrarse ‘REAL’ después del parto

La actriz y presentadora Daniela Donado está feliz disfrutando de su segundo hijo que nació en diciembre. Sin embargo, asegura que después de dos meses recuperar el peso no ha sido fácil y sigue “trabajando muy duro” para lograrlo.

La bella mujer compartió una fotografía con su esposo en la playa y luce con unos kilitos demás. Esto no pareció importarle y orgullosa escribió “el ángulo de la foto no me favorece jajaaja, pero ajá, apenas van 2 meses!!! Estoy trabajando duuuro y no saben lo que me cuesta los fines de semana!!!”.

Sin embargo, muchos seguidores aplaudieron que posara en una fotografía sin pena y como una mujer ‘real’ después de haber dado a luz.

“Felicitaciones por ser tan real... un posparto ejemplar”, “eres una mujer real, por qué hay q apurarnos, todo tiene un proceso natural”, “te ves hermosa y natural, como la mujer que hace poco dio a luz un bebé, eso somos todas las mamás”, “todos los ángulos te favorecen eres toda una mamá divina”, le escribieron algunos seguidores.

Daniela Donado es recordada por ser la protagonista del video 'Champetua' y famosa por su cuerpazo y los videos que ha subido bailando.

