La razón por la que Lina Tejeiro no volvería con Andy Rivera

Lina Tejiro dijo por qué no volvería a tener una relación con el reguetonero Andy Rivera.

La actriz habló nuevamente del tema luego de que un seguidor le preguntara “¿Por qué no volverías con tu ex?”.

Ella no dudo en contestarle: “son muchos los motivos que pesan y por los cuales no estamos juntos, pero el principal es que él no quiere volver conmigo”.

En la ‘storie’, Lina expresó un sentimiento de tristeza que puso a pensar a muchos. Sin embargo, en la siguiente publicación afirmó que era una broma.

Las razones por las que Lina Tejeiro no volvería con Andy Rivera pic.twitter.com/1uY3f1AHdY — Qué tal esto (@CorreDile) October 20, 2020